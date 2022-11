Instrutor de bungee jumping preso após acidente fatal

O homem, de 33 anos, foi condenado a quatro anos de prisão por não cumprir as regras de segurança e causar uma morte por negligência.

Yevgenia Leontyeva, de 33 anos, quis desistir do salto, mas o instrutor, Alexander Muznikas, persuadiu-a a fazê-lo, escreve o jornal Metro.

Anton Shevelev, amigo de Yevgenia Leontyeva que se encontrava com ela no momento do salto, contou ao tribunal que exigiu ao instrutor que tirasse o arnês porque ela tinha "medo de saltar", mas que Muznikas insistiu.

Leontyeva saltou então do terraço de um hotel, mas a linha de segurança não estava devidamente presa e a mulher acabou por sofrer uma grave fratura craniana, lesões cerebrais e múltiplas fraturas.

"A minha mulher foi esmagada diante dos meus olhos. Eu estava em choque e pânico", disse o marido de Leontyeva, Alexander Tkachenko, que testemunhou a queda.