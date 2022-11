A história dos mais de 70 anos de tensões entre Pequim e Taipé

As relações entre China e Taiwan têm sido tensas desde a separação “de facto” em 1949, inclusive gerando conflitos recorrentes entre Pequim e Washington, que vivem nova fase de discórdia, com a visita de Nancy Pelosi.

Em 2017, o Presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou uma grande venda de armas para Taiwan e, no ano seguinte, os norte-americanos aprovaram uma lei que fortaleceu os laços com Taiwan.

As tensões regressaram em 2016 , quando Tsai Ing-wen, de um partido pró-independência, se torna Presidente, levando Pequim a suspender todas as comunicações com Taiwan, por o novo governo não reconhecer o conceito de "uma China".

Em 1991 , Taipé revogou as disposições que estabeleciam o estado de guerra com a China, mas em 1995, Pequim suspendeu as negociações para a normalização, em protesto contra uma viagem do Presidente Lee Teng-hui aos Estados Unidos.

No dia 27, a China rejeita uma proposta norte-americana de conceder a Taiwan "participação significativa" na ONU e, no dia seguinte, a Presidente de Taiwan reconhece publicamente, pela primeira vez desde 1979, a presença de tropas norte-americanas naquele território.

Ainda em 2021, os norte-americanos voltaram a posicionar-se, já com Joe Biden como chefe de Estado, referindo em 22 de outubro que os EUA estavam prontos para defender Taiwan militarmente , no caso de um ataque da China.

As palavras de Joe Biden foram repetidas em 23 de maio de 2022, com Pequim a responder com a segunda maior incursão do ano com a entrada, segundo Taipé, de 30 aviões no Adiz.

O clima de tensão vive um novo pico atualmente, com a chegada a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que realiza uma viagem pela Ásia.

A visita gerou críticas por parte de Pequim, considerado esta uma atitude “extremamente perigosa” dos Estados Unidos, anunciando também que vai efetuar exercícios navais militares a partir de quinta-feira.

Por outro lado, a Casa Branca considerou “não existir qualquer violação ou problemas de soberania” com a visita da presidente da Câmara dos Representantes, com o coordenador de comunicações do Conselho de segurança nacional, John Kirby, a referir que o seu país não apoia a independência de Taiwan e que a visita de Pelosi apenas “reafirma a política de uma única China”, defendida por Pequim.

Já Nancy Pelosi considerou que a sua vista a Taiwan demonstra o “apoio incondicional” dos Estados Unidos à vibrante democracia em Taiwan”, e asseguram que “não contradiz a política de longa data dos Estados Unidos”, baseada em acordos estabelecidos com Taiwan e a China.