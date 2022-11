"Consequências serão graves": Pequim chama embaixador dos EUA após ida de Pelosi a Taiwan

A China convocou na terça-feira o embaixador dos Estados Unidos em Pequim para censurar a viagem "chocante" da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan, noticiou a imprensa estatal chinesa.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Xie Feng, contestou fortemente a visita de Pelosi à ilha, que Pequim considera parte do seu território, durante o seu encontro com o embaixador Nicholas Burns.

"Esta ação é extremamente chocante e as consequências serão extremamente graves"

"A China não vai ficar sem reação"

A viagem de Pelosi aumentou a tensão entre as duas maiores economias do mundo, com Pequim a vê-la como uma grande provocação.