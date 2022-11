Eleitores do Kansas rejeitam proposta que levaria à proibição do aborto

Os eleitores do Kansas rejeitaram uma proposta que levaria à proibição do aborto no estado, num resultado expressivo de 61,1% contra 38,9%, que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou esta madrugada.

Foi a primeira votação popular sobre o acesso ao procedimento médico desde que o Supremo Tribunal revogou o direito federal ao aborto a 24 de junho.

"Os eleitores no Kansas participaram em números recorde para rejeitar os esforços extremistas de emendar a constituição estadual e retirar o direito da mulher de escolher e abrir a porta à proibição", afirmou Biden, em comunicado.

"Esta votação torna claro aquilo que sabemos: a maioria dos americanos concorda que as mulheres devem ter acesso ao aborto e o direito a tomarem as suas decisões de saúde", continuou.

O Supremo Tribunal do Kansas decidiu, em 2019, que a Constituição estadual protege o direito de uma grávida a autonomia pessoal e como tal ao aborto.