Supremo Tribunal britânico decide desligar suporte de vida de criança em coma

O Supremo Tribunal do Reino Unido rejeitou o recurso dos pais de Archie Battersbee, decidindo que as máquinas da criança em coma vão ser desligadas esta quarta-feira.

A luta mantém-se desde 7 de abril, altura em que Archie de 12 anos entrou em morte cerebral. Os pais acreditam que o menino vai acordar, ainda que com incapacidades, e lutam por mais tempo mas a justiça britânica recusa.

Depois das outras instâncias, foi a vez do Supremo Tribunal do Reino Unido decidir desligar as máquinas já esta quarta-feira. Isto apesar do apelo do Comité das Nações Unidas no âmbito dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que fez com que o sistema continuasse ativo, dado que deveria ter sido desligado na passada segunda-feira.

Os juízes justificam a decisão e dizem as máquinas não vão impedir a morte da criança por falência de órgãos e, em seguida, insuficiência cardíaca.

Archie foi encontrado inconsciente em casa pela mãe, com uma ligadura no pescoço. Hollie Dance acredita que o que aconteceu foi resultado dum desafio viral na rede social Tik Tok, que consiste em cortar o fornecimento de oxigénio ao cérebro até se perder a consciência.