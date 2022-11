Estrela ou fatia de chouriço? Físico francês lançou a confusão

"Foto da Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, localizada a 4,2 anos-luz. Foi tirada pelo JWST [James Webb Space Telescope]. Este nível de detalhe...um novo mundo é revelado dia após dia", escreveu no domingo na rede social.

O físico francês Etienne Klein pediu desculpa no Twitter por ter publicado uma imagem de uma rodela de chouriço, identificando-a como uma fotografia da Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, captada pelo telescópio espacial James Webb.

"Venho apresentar as minhas desculpas àqueles a quem a minha brincadeira, que não tinha nada de original, possa ter chocado", escreveu no Twitter.

Depois de milhares de partilhas e comentário, o cientista desculpou-se esta terça-feira e admitiu que a imagem é falsa. Etienne Klein justificou a "brincadeira" com a necessidade de fomentar a "cautela" sobre as imagens que circulam nas redes sociais.

Em declarações à agência France-Press, o físico revelou que o alarme soou quando um conhecido jornalista da televisão francesa BFMTV se mostrou entusiasmado com a imagem. Com receio que o jornalista revelasse a fotografia no canal, Etienne Klein disse-lhe que não passava de uma "piada". "Ele aceitou com bastante humor", afirmou à AFP.

"A brincadeira é uma tradição antiga entre os físicos", disse o cientista de 64 anos, diretor de investigação da Comissão de Energia Atómica e Energias Alternativas (CEA) francesa.

E acrescentou:

"A brincadeira tem uma virtude educacional. Mostra a capacidade de sermos enganados, questiona a nossa relação com as fontes...Vimos durante a covid-19 que certos cientistas isolados podiam publicar inverdades sem serem contrariados".

A imagem da rodela de chouriço recebeu mais "gostos" do que as imagens reais que tem publicado do telescópio James Webb, apontou.