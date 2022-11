Em momento de tensão, Coreia do Sul lança primeira sonda espacial lunar

A Coreia do Sul iniciou esta sexta-feira a sua primeira missão lunar espacial lunar e o grande objetivo passa por aterrar uma sonda na lua até 2030.

A sonda Lunar Pathfinder da Coreia do Sul, apelidada Danuri, que significa "desfrutar da Lua", foi lançada no Falcon 9 da SpaceX, a partir da Estação Espacial Norte-Americana do Cabo Canaveral, na Florida às 08:08 da manhã desta sexta-feira, informou o Ministério das Ciências da Coreia do Sul.

Os 678 kg de Danuri separaram-se do projétil, cerca de 40 minutos após o lançamento e começaram a comunicar com a estação de aterragem por volta das 09:40 da manhã.

"Análise da informação recebida confirmada... Danuri estava a funcionar normalmente", disse o vice-ministro da Ciência Oh Tae-seog, no briefing realizado após o lançamento, anunciando que a sonda lunar tinha estabelecido uma atração em direção à lua.

Entrará na órbita da lua em dezembro antes de iniciar uma missão de observação de um ano, incluindo a procura de um local de aterragem e o teste de tecnologia de Internet espacial, disse o ministério.

Se tiver êxito, a Coreia do Sul tornar-se-á o sétimo explorador lunar mundial e o quarto na Ásia, atrás da China, Japão e Índia. O lançamento estava inicialmente previsto para quarta-feira, mas foi adiado devido a um problema de manutenção com o foguetão da SpaceX.

A Coreia do Sul tem vindo a acelerar o seu programa espacial, com o objetivo de enviar uma sonda para a Lua até 2030. Juntou-se também ao projeto Artemis, com o objetivo de regressar à lua até 2024.

Em Julho, a Coreia do Sul realizou um segundo teste de lançamento de um foguete Nuri produzido domesticamente, e relatou o seu primeiro lançamento bem sucedido de um foguete espacial de lançamento de combustível sólido em março, como parte dos esforços para lançar satélites espiões.

Os lançamentos espaciais são há muito uma questão sensível na península da Coreia, onde a Coreia do Norte enfrenta as ações internacionais acerca do seu programa de armas nucleares.

Em Março, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apelou à expansão do seu local de lançamento de foguetões para fazer avançar as suas ambições espaciais, depois da Coreia do Sul e os Estados Unidos terem acusado a nação de ter testado frequentemente um novo míssil balístico intercontinental, sob o pretexto de estar a lançar um veículo espacial.

A Coreia do Sul diz que o seu programa espacial é para fins pacíficos e científicos e que qualquer utilização militar da tecnologia, tal como nos satélites espiões, é para autodefesa.