Peixe-zebra consegue curar o próprio coração

Os minúsculos peixes-zebra (Danio rerio) são criaturas muito estudadas pela ciência pelas suas capacidades extraordinárias. Sabe-se que estes peixes completamente transparentes podem desenvolver novos órgãos e que conseguem regenerar o tecido da retina dos seus olhos. Um novo estudo revela agora que consegue regenerar o tecido cardíaco após uma lesão.

“Queríamos descobrir como este peixinho faz isso e se poderíamos aprender com ele”, avança o principal responsável do estudo, o biólogo Jan Philipp Junker, do Instituto de Biologia de Sistemas Médicos de Berlim, na Alemanha. Em co-autoria com Daniela Panáková, do Centro de Medicina Molecular Max Delbrück, explicam na revista Nature Genetics a sucessão de eventos que levam à regeneração do coração em peixes-zebra.

Nos seres humanos, após uma lesão, as células do músculo cardíaco chamadas cardiomiócitos não conseguem regenerar-se. A falta de oxigénio durante um ataque cardíaco danifica de forma permanente os nossos cardiomiócitos e formam-se cicatrizes (fibrose) no lugar do músculo perdido, deixando o coração mais fraco do que antes.

Mas o peixe-zebra é capaz de regenerar até 20% do seu coração, do tamanho de 1 milímetro, nos dois meses que se seguem a uma lesão cardíaca.