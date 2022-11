Pior massacre escolar nos EUA: negacionista condenado a pagar quase 50 milhões de dólares

O negacionista de extrema-direita Alex Jones foi esta sexta-feira condenado a pagar uma indemnização de 49,3 milhões de dólares aos pais de uma criança de seis anos vítima do pior massacre escolar dos EUA. O homem foi responsável por criar teorias da conspiração, alegando que o tiroteio em Sandy Hook tinha sido encenado.

O valor é inferior aos 150 milhões de dólares que os pais do menino pediam. Jesse, de seis anos, foi uma das 20 vítimas mortais do tiroteio em Sandy Hook, em 2012.

Alex Jones, figura reconhecida da extrema-direita e adepto de teorias conspirativas, afirmou no seu site Infowars que o massacre não passou de uma encenação organizada por opositores das armas de fogo.

Segundo os pais, as mentiras propagadas por Alex Jones permitiram-lhe embolsar milhões de dólares, enquanto eles se tornaram alvo de campanhas de perseguição.

Várias famílias de vítimas processaram Jones com pedidos de indemnização e, apesar de acabar por admitir publicamente que o massacre foi real, ao mesmo tempo que se recusava a cooperar com os tribunais, juízes do Texas e do Connecticut condenaram-no a pagar as compensações.