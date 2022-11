A tripulação de cabine da Ryanair, em Espanha, inicia, na segunda-feira, a terceira greve do verão, convocada novamente pelos sindicatos USO e SITCPLA, devido à recusa da companhia aérea irlandesa em retomar as negociações do novo Acordo coletivo.

A greve, que se vai prolongar até 7 de janeiro de 2023, vai decorrer através de paragens semanais de 24 horas, entre segunda a quinta-feira, para as quais são convocados cerca de 1.600 trabalhadores das empresas Ryanair, Crewlink e Workforce.

No meses de junho e julho, a greve dos tripulantes de cabine da Ryanair cancelou 319 voos com origem ou destino em Espanha e provocou atrasos em 3.700 ligações, segundo os sindicatos que convocaram o protesto.