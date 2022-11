Israel anunciou hoje que matou Jaled Mansur, líder do braço armado da Jihad Islâmica Palestiniana (PIJ) no sul da Faixa de Gaza, o segundo alto quadro do grupo a morrer na atual escalada desde sexta-feira.

A morte de Mansur, confirmada pela PIJ, foi o resultado de um ataque israelita na cidade de Rafah, no sul de Gaza.

Dois outros importantes membros do grupo, incluindo o braço direito de Mansur, também foram mortos no ataque, de acordo com o exército israelita. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas.

Segundo um porta-voz militar israelita, Mansur foi um dos principais responsáveis pelo lançamento de rockets contra Israel durante a escalada de maio de 2021 e por múltiplos ataques a israelitas.