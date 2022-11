Mais de mil pessoas retidas num Parque Nacional devido a cheias na Califórnia

Mais de mil pessoas ficaram retidas no Parque Nacional do Vale da Morte, no estado norte-americano da Califórnia, por causa das cheias. Sessente carros de visitantes e funcionários do parque foram empurrados pela força da água.

Até ao momento não há registo de feridos, as as autoridades continuam na busca de pessoas que possam ter ficado presas nas estradas.

Esta semana, também o estado do Kentucky foi atingido pela chuva forte, que deixou várias cidades submersar e matou 37 pessoas. O Presidente norte-americano, Joe Biden, aprovou uma declaração de desastre para que o estado do Kentucky possa receber ajuda.