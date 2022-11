FBI realiza buscas em casa de Donald Trump

O FBI está a realizar buscas de grande envergadura em casa de Donald Trump, em Mar-A Lago, na Flórida, para onde o ex-Presidente dos Estados Unidos se mudou depois de sair da Casa Branca.

Trump confirmou esta noite à imprensa norte-americana que tinha a propriedade "cercada e ocupada por um grande número de agentes do FBI".

Nem a polícia federal dos Estados Unidos, nem o ex-presidente do país revelaram o que motivou as autoridades a executar um mandado de busca.

Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, estas buscas não anunciadas na minha casa não são necessárias nem apropriadas

O Departamento de Justiça tem estado a investigar a descoberta de caixas com informação classificada que foram levadas para Mar-a-Lago depois de terminada a presidência Trump. Não está claro se a busca do FBI está relacionada com este assunto.