Líder da oposição ao regime de Lukashenko cria gabinete de transição

A líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaia, anunciou, esta terça-feira, a criação de um Gabinete Unido de Transição que funcionará como o "órgão executivo do movimento democrático" da Bielorrússia.

A opositora do regime do Presidente Aleksandr Lukashenko, que anunciou a medida por ocasião do segundo aniversário das eleições presidenciais de 2020, escrutínio que a oposição classificou como fraudulento, apontou que o gabinete já tem quatro representantes.

Assim, Pavel Latushko ficará encarregado da transferência de poder, Valery Kavaleuski com a área dos Negócios Estrangeiros, Alexander Azarau com a pasta Ordem e Justiça e Valeri Sajaschik com a Defesa.