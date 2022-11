"Ninguém na Casa Branca foi avisado" das buscas à mansão de Trump

O Presidente dos EUA, Joe Biden, não teve conhecimento prévio das buscas feitas pelo FBI à mansão do seu antecessor no cargo, evento de que tomou conhecimento pela comunicação social.

Esta informação foi garantida esta terça-feira pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, durante o encontro diário com jornalistas, ao comentar as buscas do FBI à propriedade de Donald Trump em Mar-a-Lago, no estado da Florida.

Sem dar detalhes sobre "uma investigação em curso", a porta-voz, quando questionada sobre as acusações dos republicanos de que Trump estava a ser vítima de perseguição política, respondeu que Biden "respeita o Estado de Direito", insistindo em que "o Presidente não estava informado [das buscas]."