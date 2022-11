Quer abandonar um grupo de Whatsapp? A saída vai passar a ser mais discreta

O Whatsapp vai permitir esconder o status online e impedir capturas de ecrã. Com esta atualização, passa também a ser possível sair de um grupo de conversa de forma discreta.

As novas atualizações de privacidade da aplicação foram anunciadas esta terça-feira por Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta – que é também dona do Whatsapp.

Agora, os utilizadores podem escolher quem pode e quem não os pode ver online, mantendo a presença privada. Outra nova funcionalidade é o bloqueio de captura de ecrã em mensagens de visualização única.

Mas a mudança mais esperada vai fazer com que sair de um grupo do WhatsApp deixe de ser tão embaraçoso. Atualmente, ao sair de um grupo, todos ficam a saber. Com a atualização, essa notificação passará apenas a ser enviada aos administradores do grupo.

As novas funcionalidades do Whatsapp - que tem mais de 2.000 milhões de utilizadores em todo o mundo – serão lançadas ainda este mês.