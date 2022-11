A Domino's fechou a última das suas 29 lojas em Itália, marcando o fim do ambicioso plano para levar pizza à capital mundial daquele prato.

A cadeia de pizzas americana tem atualmente 13 mil restaurantes em 83 países e chegou a Itália em 2015, quando já tinha mais de 12 mil lojas em todo o mundo.

Antes de se expandir para Roma, Bolonha e Turim, a Domino's abriu uma loja em Milão, com o objetivo de conquistar clientes através de ingredientes "puramente italianos", tais como o molho de tomate, o queijo mozzarella, gorgonzola, grana padano, mozzarella di bufala e prosciutto di parma, escreve a Sky News.

A ideia passava por abrir centenas de restaurantes no país até 2030, contando que o serviço de entrega ao domicílio seria uma vantagem em relação à concorrência. No entanto, durante o confinamento da pandemia de covid-19, as pizzarias tradicionais italianas também começaram a oferecer essa possibilidade.

Os internautas não se mostraram surpreendidos com a falta de sucesso da cadeia americana. "Nunca tente vender gelo a esquimós", escreveu um utilizador no Twitter.