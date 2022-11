Morreu a baleia beluga que estava perdida no rio Sena

A baleia beluga que estava perdida no rio Sena morreu esta quarta-feira, apesar de ter sido retirada da água esta madrugada com sucesso, de acordo com as autoridades locais.

"Apesar de uma operação de resgate sem precedentes para a beluga, lamentamos a morte do cetáceo", disse no twitter o prefeito do departamento de Calvado.

A baleia estaria a ser preparada para ser transferida para uma piscina de água salgada na Normandia.