Surpreendente tempestade solar causou espetaculares auroras boreais na Terra

No domingo, o campo magnético da Terra foi atingido por uma corrente de vento solar que atingiu velocidades de mais de 600 quilómetros por segundo. O fenómeno não é alarmante nem raro – as tempestades solares são regulares e geralmente atingem o nosso planeta provocando auroras espetaculares. Mas desta vez os astrónomos não estavam à espera.

Os ventos solares acontecem quando um fluxo de partículas e plasma não são retidas pela gravidade do Sol e irrompem em direção à Terra. O astro-rei é ainda um desconhecido para nós, mas os cientistas acreditam que essas emissões venham de grandes manchas brilhantes no Sol conhecidas como “buracos coronais”.

A partir das monitorizações, os cientistas são capazes de fazer "previsões" sobre o clima espacial. Conseguem antecipar quando as tempestades ou erupções solares, também conhecidas como ejeções de massa coronal (CME), estão a vir na nossa direção, e qual a sua potência.

No domingo, o Deep Space Climate Observatory da NASA (DSCOVR) detetou leves fluxos de vento solar que aumentaram significativamente ao longo do dia de forma inesperada.

Segundo o site Space Weather, desta vez o fenómeno apanhou os especialistas de surpresa.

Uma corrente de vento solar atingiu o campo magnético da Terra em 7 de agosto. No início, a velocidade do fluxo era baixa, mas durante o dia acelerou para mais de 600 km/s, desencadeando uma tempestade geomagnética de classe G2 (moderadamente forte). Este evento não estava previsto pelo que as auroras resultantes foram uma surpresa.