Tempestade em Itália provoca destruição em várias ilhas

Uma enorme tempestade causou inundações e deslizamentos de terra em várias ilhas a norte de Sicília, em Itália. As imagem mostram bombeiros e residentes a limparem a lama no meio dos escombros na ilha de Stromboli.

A tempestade começou na quinta-feira à noite e afetou outras ilhas do arquipélago das Eólias, no mar Tirreno.

As chuvas torrenciais continuaram a causar inundações no sul da região de Calábria , no sudoeste de Itália.

A ilha de Stromboli é conhecida pelo seu vulcão, que tem estado em erupção quase continuamente, nos últimos 90 anos.