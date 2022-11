Eleições no Brasil: Lula e Bolsonaro arrancam campanha na terça-feira

Faltam menos de dois meses para as eleições presidenciais no Brasil. Lula da Silva e Jair Bolsonaro, juntos pela primeira vez numa disputa, deverão monopolizar as atenções dos brasileiros até outubro.

A campanha arranca na terça-feira.

Até agora, de forma geral, Lula da Silva aparece com pouco mais de 40% das intenções de voto. Bolsonaro com cerca de 30% da preferência dos eleitores.

A polarização trouxe um dado importante para estas eleições: o número recorde de eleitores registados. Mais de 156 milhões de brasileiros podem votar a 2 de outubro.