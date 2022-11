Detido suspeito de ter disparado arma de fogo no aeroporto de Camberra

Um homem foi preso este domingo por suspeita de ter disparado vários tiros no terminal principal do aeroporto da capital, Canberra, que foi evacuado, disse a polícia australiana.

"O terminal do aeroporto de Canberra foi evacuado por precaução e a situação no aeroporto está sob controlo", disse a polícia, num comunicado, que não mencionou a existência de feridos.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um agente policial a imobilizar um homem, no chão, dentro do terminal, enquanto os alarmes soavam no principal aeroporto da capital australiana.