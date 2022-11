Independentistas catalães boicotam homenagem a vítimas de atentados terroristas

Sánchez recordou o "ódio e terror" que desolaram as ruas de Barcelona e Cambrils em 2017 ao partilhar hoje nas redes sociais uma mensagem, apelando à união do povo espanhol "pela liberdade e pela coexistência (...) com o objetivo de continuar a construir um futuro de paz".

"Vergonha", "Fascistas, vocês são os terroristas" foram alguns dos gritos proferidos pelos manifestantes, que seguravam faixas com slogans como "exigimos explicações" junto da cerimónia em que estavam políticos como o presidente da Generalidade da Catalunha, Pere Aragonès, o presidente do Congresso, Meritxell Batet, os ministros Miquel Iceta e Raquel Sánchez, e a presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau.

Os independentistas chegaram a quebrar o minuto de silêncio em homenagem às vítimas, gritando: "Espanha é um Estado assassino, queremos a verdade, hipócritas".

A ex-presidente do Parlamento e líder do partido independentista JxCAT (Junts per Catalunya), Laura Borràs, abordou um dos grupos do protesto, que a acolheu com uma ovação de pé, encorajando-a a "quebrar o Governo".