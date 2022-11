Primeira-ministra da Finlândia fez teste ao consumo de drogas após vídeo viral

"Nunca na minha vida tomei drogas". A garantia foi dada esta sexta-feira, em conferência de imprensa, pela primeira-ministra da Finlândia depois de ter feito um teste às drogas, como sugeriu o líder da oposição Riikka Purra.

O teste foi feito porque nas redes sociais surgiram, nos últimos dias, vídeos da primeira-ministra numa festa privada. Nas imagens, Sanna Marin aparece a dançar e a cantar ao lado de amigos. Acontece que, os vídeos depressa se tornam virais e trouxeram problemas à governante mais nova no poder.

Sanna Marin, de 36 anos, negou o consumo de qualquer substância ilícita, mas assumiu o consumo de álcool e explicou que estava apenas num ambiente de festa. Argumentos que não convenceram o líder do partido de oposição, Riikka Purra, que pediu um teste voluntário a drogas, justificando que paira uma "sombra de dúvida" sobre a primeira-ministra.

“Dancei, cantei e festejei - coisas perfeitamente legais e normais. E não estive perante qualquer situação em que vi ou soube de outras pessoas [a consumirem drogas]. (...) Tenho uma vida familiar, uma vida de trabalho e tempo livre para ocupar com os meus amigos. Uma vida muito semelhante à de muitas pessoas da minha idade”, acrescentou Sanna, garantindo não sentir necessidade de mudar o seu comportamento.

No poder desde dezembro de 2019, a mais nova primeira-ministra no mundo nunca manteve em segredo os eventos em que participa, sendo com frequência fotografada, por exemplo, em festivais de música.

Mas, recorde-se, no ano passado Sanna Marin esteve envolvida numa outra polémica que a levou a pedir desculpa. Foi a uma discoteca depois de ter estado em contacto com um caso positivo de covid-19.