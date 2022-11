Anthony Fauci vai deixar de ser conselheiro da Casa Branca

Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas dos EUA - antes da covid-19 liderava a resposta ao VIH e outras doenças infecciosas - foi durante as cinco décadas que esteve ao serviço do governo federal alvo de ataques partidários .

Destaque também para as divergências com o ex-Presidente Donald Trump. No início da pandemia, em 2020, Fauci era presença assídua na televisão e em conferências de imprensa na Casa Branca. Porém, com evolução da pandemia, Trump e Fauci entraram em rutura, nomeadamente devido ao facto de o ex-Presidente defender publicamente terapias não comprovadas cientificamente contra o vírus SARS-CoV-2 e Fauci obviamente a opor-se.

Fauci foi ainda alvo de ataques políticos e ameaças de morte, tendo-lhe sido atribuído um destacamento próprio de segurança.

Quando Joe Biden chegou à Casa Branca pediu a Fauci que permanecesse no seu governo, tecendo rasgados elogios ao trabalho que o epidemiologista tinha feito. "Os Estados Unidos são mais fortes, mais resistentes e mais saudáveis ​​por causa dele", escreveu o atual Presidente norte-americano.