Cheias na Índia destroem ponte e fazem dois mortos

Segundo as autoridades, uma ponte ficou destruída e duas pessoas morreram em Kangra, no estado indiano de Himachal Pradesh, devido a chuvas fortes.

As vítimas das inundações na cidade de Jagatsinghpur, no estado de Odisha, foram acolhidas e assistidas num abrigo de ajuda humanitária.

"A minha casa está inundada e a estrada perto dela está submersa em água até ao joelho", disse uma das pessoas afetadas pelas cheias, Adhir Kumar Nath.

As chuvas sazonais no sul da Ásia causam mortes e deslocações em massa todos os anos. No entanto, são também responsáveis por mais de 70% da precipitação da Índia, sendo cruciais para os agricultores.