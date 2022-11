Duas aeronaves chinesas voltaram a atravessar a linha média do Estreito de Taiwan, segundo o Ministério de Defesa da ilha.

Esta linha imaginária funciona como uma fronteira não oficial com a China, respeitada por ambas as partes durante as últimas décadas.

A Presidente de Taiwan já garantiu que a ilha está preparada para se defender de possíveis ataques - uma mensagem para Pequim que surge após semanas de tensão.