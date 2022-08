Biden perdoa empréstimos escolares a 20 milhões de norte-americanos

Se o seu plano sobreviver aos desafios políticos e legais que se esperam, Biden poderá oferecer uma vantagem inesperada a muitos norte-americanos, no período que antecede as eleições intercalares, marcadas para novembro. Mais de 43 milhões de pessoas têm dívidas estudantis federais, com um saldo médio de 37.667 dólares (o mesmo valor em euros), segundo dados do Governo.

Quase um terço dos afetados deve menos de 10.000 dólares, e cerca de metade deve menos de 20.000 dólares (os mesmos valores em euros).

A Casa Branca estima que esta medida anunciada por Biden vai perdoar o total da dívida estudantil federal a cerca de 20 milhões de pessoas, havendo mais 23 milhões de pessoas que irão beneficiar de um alívio no valor a pagar.