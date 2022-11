Carros de luxo russos enchem aeroporto de Helsínquia

Porsches, Bentleys e outros carros de luxo com matrículas russas estão a encher o parque de estacionamento do aeroporto de Helsínquia, à medida que a Finlândia se torna um importante ponto de trânsito para os turistas russos que querem viajar para a Europa.

A União Europeia (UE) fechou o seu espaço aéreo aos aviões russos depois de Moscovo ter invadido a Ucrânia. Por este motivo, qualquer russo que queira viajar para a Europa tem agora que atravessar a fronteira de carro ou viajar através de companhias aéreas não ocidentais.

Desde que a Rússia pôs fim às restrições de covid-19, em julho, tem havido um aumento do número de viajantes russos e um rápido passeio pelo parque de estacionamento do aeroporto de Helsínquia, na Finlândia, revela dezenas, se não centenas, de carros topo de gama com matrícula russa.

"Fico perplexo", disse o finlandês Jussi Hirvonen, depois de sair do parque de estacionamento. "Gostava que eles não viessem para aqui antes da situação da Ucrânia estar resolvida", continuou.

O ministro finlandês dos Negócios Estrangeiros, Pekka Haavisto, explicou que a Finlândia se tornou um "país de trânsito" para os turistas russos.

O aeroporto de Helsínquia está a ver muito turismo russo neste momento.

Devido ao descontentamento relativamente ao turismo russo enquanto a guerra na Ucrânia continua, a Finlândia disse, na semana passada, que irá limitar o número de vistos turísticos russos a 10% do volume atual a partir de 1 de setembro.

No entanto, os russos continuam a entrar na Finlândia com vistos emitidos por outros países da União Europeia.

"Chegam aqui com vistos Schengen emitidos por vários países diferentes e depois prosseguem via aeroporto de Helsínquia", disse Pekka Haavisto.

De acordo com um inquérito realizado em agosto, cerca de dois terços dos russos que atravessam a fronteira oriental da Finlândia fazem-no com um visto Schengen emitido por um país que não a Finlândia.

"Hungria, Espanha, Itália, Áustria, Grécia e Espanha emitem vistos aos russos, e estão geralmente entre os países que mais emitem anualmente", disse Mert Şaşıoğlu, um oficial da segurança fronteiriça finlandesa.

Apesar de muitos membros da UE terem deixado de emitir vistos turísticos aos russos pouco depois da invasão da Rússia à Ucrânia, os russos com vistos emitidos por outros países da UE são autorizados a entrar em todos os estados.