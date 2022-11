Viagem de Harry e Meghan Markle a África do Sul marcada por incêndio no quarto do filho

Meghan Markle partilhou, no podcast "Archetypes", que lançou na terça-feira, o que aconteceu no quarto do filho durante uma viagem à África do Sul, em 2019.

Foi numa conversa com Serena Williams, sobre os desafios da maternidade e os compromissos profissionais, que a duquesa contou o que viveu naquela altura.

Harry e Meghan deixaram Archie na casa onde estavam hospedados, acompanhado de uma ama, para que pudessem marcar presença numa festa de noivado. A ama, antes de o deitar, levou-o com ela para o andar de baixo da casa e foi nesse momento que o aquecedor, que estava ligado no quarto, se incendiou.

A festa terminou, entrámos no carro e dizem-nos que houve um incêndio na casa onde estávamos. O quê? Houve um incêndio no quarto do bebé", recorda Meghan. "Nós regressámos. E, claro, como mãe, pensei: 'Oh, meu Deus, o que está acontecer?'

A duquesa recorda que toda a gente estava em choque, em lágrimas e completamente abalada, mas que havia compromissos oficiais que não podiam falhar: "E o que tivemos de fazer? Sair e ir para outro compromisso oficial. (...) Não fazia nenhum sentido". Conta que ainda tentou faltar ao compromisso e explicar o que tinha acontecido, mas não foi possível: "Tivemos que deixar o nosso bebé".

Também Serena Williams partilhou um episódio onde não deixou de competir, apesar de todo o cansaço depois de uma noite mal passada com a filha.

No podcast contou que competiu no Roland Garros, em 2018, depois de uma noite praticamente sem dormir quando a filha, Olympia, partiu o pulso.

Consegui ganhar, mas estava emocionalmente tão esgotada, que foi uma loucura.

Este podcast faz parte de um contrato de vários anos com o Spotify. “Archetypes” será focado em histórias sobre "rótulos" e estereótipos que são colocados às mulheres.

Desde março de 2020 que Harry e Meghan se afastaram da Casa Real britânica e vivem na Califórnia com os dois filhos, Archie e Lili.