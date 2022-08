Apoiante de Trump interrompe Biden e acusa-o de fraude nas últimas eleições

Nos Estados Unidos, já começou a campanha para as eleições intercalares de novembro. Joe Biden, durante um comício, disse que os republicanos são uma ameaça à democracia.

Perante milhares de pessoas concentradas na escola secundária Richard Montgomery, no estado de Maryland, a menos de meia hora da Casa Branca, o Presidente dos EUA pediu aos democratas que "votem para, literalmente, salvar a democracia mais uma vez".

Quando Biden afirmou que o objetivo continua a ser "derrubar todas as políticas dos republicanos aliados de Trump", da plateia um apoiante do ex-Presidente o acusou de "roubar as eleições".

O homem acabou por ser retirado da sala e o Presidente respondeu: "Minha gente, a ignorância não conhece limites".

Logo após o comício, Biden recorreu à rede social Twitter para declarar que “não deixará nada nem ninguém destruir a América”.