João Lourenço, o soldado disciplinado que vai continuar a liderar Angola

Em setembro de 1979, o futuro dirigente soube da morte em Moscovo do Presidente Neto, vítima de doença terminal, e da assunção em Luanda da direção do partido e do Estado por um lugar-tenente da sua total confiança, José Eduardo dos Santos.

Durante quatro anos frequentou a Academia Político-Militar Vladimir Ilitch Lenine, da qual emergiu com uma licenciatura em Ciências Históricas, um bom conhecimento das línguas russa, inglesa e espanhola e formação como oficial das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA, braço armado do MPLA).

Incentivado pelo pai , que tinha já passado pelas prisões do antigo regime colonial português devido às suas atividades clandestinas nacionalistas, em agosto de 1974, com 20 anos, João Lourenço aderiu à luta armada do MPLA, tendo recebido formação militar no Centro de Instrução Revolucionária (CIR) Calunga, em Dolisie, na vizinha República do Congo, (antigo Zaire) .

Ainda criança, frequentou escolas primárias e secundárias na província do Bié e em Luanda, tendo depois estudado no Instituto Industrial da capital .

Natural do Lobito, cidade costeira a sul de Luanda, João Lourenço nasceu em 5 de março de 1954 numa família de uma dezena de irmãos formada por um enfermeiro e uma costureira , um agregado familiar comprometido com a causa da descolonização e da independência da então Província Ultramarina de Angola, criada pelo regime salazarista em 1951 como parte integrante de Portugal.

Remetido para uma das vice-presidências da Assembleia Nacional, João Lourenço é reabilitado politicamente em abril de 2014, com a nomeação para a pasta da Defesa Nacional, e dois anos depois com a eleição em congresso para a vice-presidência do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), último passo para vencer as eleições presidenciais em 2017.

De Angola para Moscovo, de militar a político

De regresso a Angola, em 1982, João Lourenço voltou a integrar o serviço ativo das FAPLA e, com as insígnias de general de artilharia, participou nas ações de guerra contra a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, liderada por Jonas Savimbi) nas linhas da frente no interior do país e foi comandante das operações na zona do Huambo até 1983, ano em que recebeu o comando da 3.ª Região Militar e do Comissariado Provincial do Moxico, a partir do qual instruía o moral dos soldados e monitorizava a sua lealdade ideológica ao regime.

Em 1984, a sua carreira tomou um rumo mais político quando foi nomeado governador do Moxico. Subiu ao Secretariado do Bureau Político do MPLA, encarregando-se da área da comunicação em 1992, o ano decisivo da transição política em Angola.

No IV Congresso Ordinário do MPLA, realizado em dezembro de 1998 e que serviu para esclarecer a base ideológica do partido, definido como socialista democrático, João Lourenço é eleito secretário-geral e essa promoção foi então interpretada como um sinal claro de que José Eduardo dos Santos via o general licenciado como um potencial sucessor seu em algum momento no futuro.

A "travessia do deserto" de dez anos a que foi sujeito coincidiu com o 'boom' económico que Angola viveu devido às receitas geradas pelas exportações de petróleo, que atingiram o pico em 2007.

As receitas geradas nesse período foram o fermento da falta de gestão, enriquecimento pessoal repentino e da corrupção desenfreada nas mais altas esferas do regime.

Em 22 de abril de 2014, João Lourenço foi nomeado ministro da Defesa por José Eduardo dos Santos. Ao contrário da maioria dos restantes dirigentes no topo do partido e do estado, João Lourenço estava longe das sombras da corrupção e nem parecia interessado no lucro fácil.

As renovadas especulações a favor de João Lourenço ser o sucessor de José Eduardo dos Santos tornaram-se uma certeza em 2 de dezembro de 2016, quando o ex-Presidente afirmou claramente que não seria um porta-estandarte eleitoral.

Paralelamente, o Comité Central do MPLA propôs o ministro da Defesa para esta tarefa. No dia 10 de dezembro, na cerimónia do 60.º aniversário da sua fundação, o MPLA apresentou a candidatura presidencial de Lourenço. Em 3 de fevereiro de 2017, o Bureau Político do MPLA proclamou oficialmente o seu número dois como cabeça de lista para as eleições para a Assembleia, que se realizaram em 23 de agosto.