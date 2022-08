Passageira sobrevive a capotamento e morre atropelada ao sair do carro

Uma jovem de 26 anos morreu esta segunda-feira atropelada numa autoestrada no Brasil, no estado de Porto Alegre, momentos depois de ter sobrevivido a um capotamento.

De acordo com a Globo, no mesmo carro estavam mais cinco pessoas. Quatro delas, incluindo a vítima, circulavam no banco de trás.

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade.

De acordo com as autoridades, testemunhas relatam que o veículo estava a entrar na autoestrada quando saiu da via e capotou. Instantes depois, a jovem de 26 anos saiu do carro e foi atingida por outro carro que circulava na autoestrada, não tendo sobrevivido.