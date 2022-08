Facebook vai mudar regras dos diretos de vendas

A partir de outubro, o Facebook vai acabar com a funcionalidade de compras em direto. Isto significa que os vendedores vão deixar de poder identificar produtos nos diretos e de remeter o público para as páginas do negócio.

A funcionalidade vai ser descontinuada a partir de 1 de outubro. Apesar disso, os vendedores poderão continuar a usar os diretos para promover os seus produtos. O que muda é que deixam de ter disponíveis funcionalidades de venda.

A empresa justifica a decisão com a mudança de comportamento dos utilizadores da rede social, que passaram a dar preferência a “vídeos de curta duração”, revela a Meta, dona do Facebook.

Por isso, aconselha os vendedores a utilizaram o Reels – ferramenta do Instagram para vídeos curtos – para promover os seus produtos, já que nesta é possível identificar itens para venda.

As vendas em direto no Facebook, sobretudo de roupa, tornaram-se populares durante a pandemia de covid-19.