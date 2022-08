"Feel the pain": a experiência que põe os homens a sentir dores menstruais

Será que os homens conseguem aguentar as dores menstruais? Na Índia, a iniciativa Cup of Life – Copo da Vida, em português – desenvolveu uma forma original para colocar a população a falar sobre a menstruação: um simulador que permite aos homens sentir as dores menstruais. A campanha está a decorrer em centros comerciais e em universidades no distrito de Ernakulam, no estado de Kerala. Os vídeos da experiência, partilhados nas redes sociais, mostram os homens a contorcer-se e a gritar com a dor, enquanto muitas mulheres observam divertidas.

Sharan Nair, um influencer indiano, foi um dos homens que testou o simulador: “Foi realmente doloroso. Eu nunca mais quero experimentar isso”, cita a BBC. A menstruação é ainda um tema tabu na Índia. Em muitas zonas do país, as mulheres continuam a ser consideradas impuras quando estão com o período e, por isso, são afastadas de eventos sociais ou religiosos. Apesar desta tendência ter vindo a mudar – principalmente em áreas urbanas – a menstruação, as dores associadas ou a saúde feminina são ainda tópicos de difícil abordagem. A advogada Sandra Sunny, autora da experiência “Feel the pain” (sentir a dor, em português), afirma que este simulador é “a forma mais fácil” para encorajar conversas sobre a menstruação. “Se perguntar diretamente aos rapazes universitários o que eles sabem sobre dores menstruais, eles ficaram relutantes em falar. Mas se fizer perguntas como – ‘conversaram sobre menstruação com alguém? O que os faz ser relutantes em falar sobre isso?' – depois de usar o simulador, eles ficam mais acessíveis”, explica.

