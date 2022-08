Rede social de Donald Trump continua fora da Google Play

A Google ainda não deu permissão para a entrada da rede social de Donald Trump - a Truth Social - na Google Play. De acordo com a gigante tecnológica, o conteúdo da plataforma não é devidamente regulado.

O atraso representa um revés para a aplicação, uma vez que cerca de 40% do mercado de smartphones dos Estados Unidos é dominado pelo sistema operativo Android. No entanto, a plataforma está na disponível na App Store da Apple desde 21 de fevereiro.

“A 19 de agosto, notificámos a Truth Social sobre várias violações das políticas padrão no envio da aplicação e reiteramos que ter sistemas eficazes para moderar o conteúdo gerado pelo utilizador é uma condição dos nossos termos de uso para qualquer aplicação que seja lançada na Google Play”, disse a Google em comunicado.

A Google acrescentou ainda que expressou as preocupações à Truth Social sobre as violações das suas políticas da Play Store, que proíbe conteúdos com ameaças físicas e incitação à violência.

A empresa responsável pela rede social lançada pelo ex-Presidente norte-americano disse, num comunicado, que “trabalha continuamente de boa fé com a Google para garantir que a aplicação Truth Social esteja em conformidade com os requisitos”.

A Truth social restaurou a presença de Donald Trump nas redes sociais mais de um ano depois de ter sido banido do Twitter, Facebook e Youtube após o assalto ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.