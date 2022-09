Soldados de Taiwan abatem drone numa ilha na China continental

Soldados de Taiwan estacionados numa pequena ilha na China continental abateram hoje a tiro um drone "civil estranho, não identificado" após este ter entrado numa área restrita, disseram os militares de Taipé.

"As tropas estacionadas seguiram os procedimentos para alertar o drone, mas sem sucesso. O drone foi abatido no fogo defensivo", disse o ministro da Defesa num breve comunicado.

O drone entrou numa "área restrita" acima da Lion Islet, um pequeno território entre a China continental e as Ilhas Kinmen de Taiwan.

É a primeira vez que as forças de Taiwan abatem um drone, num momento em que as tensões entre Pequim e Taipé estão no seu nível mais alto em décadas.

Em agosto foi registado um número recorde de incursões aéreas chinesas em Taiwan, com mais de 440 aviões militares a entrarem na zona de defesa aérea da ilha.

De acordo com uma base de dados compilada pela agência de notícias France-Presse (AFP), a partir de dados do Ministério da Defesa de Taiwan, 446 aviões chineses, na sua maioria caças, entraram na Zona de Identificação da Defesa Aérea (ADIZ) de Taiwan em agosto, mais do que os 380 registados em todo o ano de 2020.