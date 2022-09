Ativistas do Extinction Rebellion invadem Parlamento britânico

Vários ativistas do movimento pelo clima Extinction Rebellion invadiram esta sexta-feira a Câmara dos Comuns do Reino Unido com cartazes e mensagens pedindo que “deixem o povo decidir”.

Numa das fotografias, cinco pessoas podem ser vistas no interior da Câmara dos Comuns do Parlamento britânico com cartazes onde se lê “deixem o povo decidir” e “Assembleia do povo agora”.

No momento da invasão não decorria nenhum plenário na Câmara dos Comuns.

Em comunicado, o grupo ambientalista informou que esta ação faz parte da “primeira parte do plano para setembro” e divulgou o texto que foi lido pelos ativistas no Parlamento.

“Estamos em crise e o que acontece todos os dias nesta Câmara é uma piada. Não podemos continuar assim. É possível agir de uma maneira justa e que apoie toda a gente. Mas o nosso sistema político está datado e afastado da realidade. (…) Precisamos de uma nova forma de tomar decisões, de ouvir mais vozes e não apenas as daqueles que estão no topo. Precisamos de verdadeira diversidade”.

Certas áreas do Parlamento britânico estão habitualmente abertas a visitas do público. Apesar disso, o acesso à Câmara dos Comuns é restrito a visitas guiadas.