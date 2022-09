Dez mortos devido a esfaqueamentos no Canadá

Dez pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas este domingo depois de terem sido esfaqueadas em duas comunidades da província canadiana de Saskatchewan, anunciaram as autoridades policiais, que estão à procura dos suspeitos.

"Localizamos 10 pessoas mortas em 13 locais nas comunidades de James Smith Cree Nation e Weldon em Saskatchewan", localizadas no centro do país, adiantou a comissária da Polícia Montada do Canadá, Rhonda Blackmore.

Segundo referiu a responsável, várias outras pessoas ficaram feridas, 15 das quais tiveram de ser transportadas para diferentes hospitais.

A Polícia de Regina referiu em comunicado que, com o apoio da Polícia Montada, estava a trabalhar em várias frentes para localizar e deter os suspeitos e que tinha "mobilizado recursos adicionais para a segurança pública em toda a cidade".

A autoridade de Saúde de Saskatchewan, citada pela agência Associated Press, avançou que várias vítimas estavam a ser tratadas em diversos locais.

"Foi emitido um pedido de pessoal adicional para responder ao afluxo de vítimas", disse a porta-voz da autoridade, Anne Linemann.