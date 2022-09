Trump responde a Biden: "Ele pensa que tornar a América grande outra vez é uma ameaça"

A dois meses das eleições intercalares, que vão determinar a composição do Congresso norte-americano, a troca de acusações entre Trump e Biden torna-se cada vez mais dura.

O Presidente dos Estados Unidos disse que Donald Trump e os apoiantes do movimento "Make America Great Again" são uma ameaça para a democracia.

Na resposta, o ex-Presidente norte-americano afirmou que Biden é o verdadeiro inimigo do Estado e voltou a dizer que as buscas do FBI à sua casa em Miami foram um ataque pessoal e uma farsa.