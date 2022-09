Encontrado corpo de professora raptada há três dias nos EUA

As autoridades norte-americanas encontraram, esta terça-feira, o corpo de uma professora, de 34 anos, raptada há três dias perto da Universidade de Memphis, no estado do Tennesse.

Eliza Fletcher, neta de um milionário de Memphis, foi forçada a entrar num carro enquanto fazia a habitual corrida diária, por volta das 04:00, na passada sexta-feira.

Imagens de videovigilância registaram a violência com que foi abordada pelo raptor.

A polícia deteve um suspeito através de ADN encontrado num par de sapatos deixado para trás.

As buscas pela professora decorreram durante o fim de semana e envolveram cães, motas e um helicóptero.

O suspeito é Cleotha Abston, um homem de 38 anos que já cumpriu 20 anos de prisão por sequestro e saiu da cadeia há menos de dois anos.

O homem foi esta terça-feira presente a tribunal, onde estiveram presentes mais de 20 jornalistas e a família de Eliza Fletcher.