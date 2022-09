Milhares de pessoas afetadas na Coreia do Sul pela passagem de tufão

Pelo menos uma pessoa desapareceu e milhares foram retiradas das suas casas à passagem do tufão Hinnamor, possivelmente um dos mais poderoso a atingir a Coreia do Sul, disseram esta terça-feira as autoridades.

O Hinnamor tocou terra perto da ilha de Geoje, a sudoeste da cidade de Busan, a segunda maior do país, várias horas antes do esperado, cerca das 04:50 (20:50 de segunda-feira em Lisboa), indicou a Administração Meteorológica da Coreia (KMA).

A tempestade, com ventos sustentados superiores a 140 quilómetros por hora, voltou ao mar depois de passar sobre a cidade costeira de Ulsan, a 307 quilómetros a sudeste de Seul, cerca de duas horas depois.