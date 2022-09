11 de setembro: assinalam-se 21 anos do atentado às Torres Gémeas

Assinalam-se, este domingo, os 21 anos do atentado às Torres Gémeas em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Joe Biden vai participar na sessão solene junto ao Memorial do Pentágono no estado de Virgínia, juntamente com o secretário da Defesa e do chefe de Estado-Maior.

Em Nova Iorque, serão lidos os nomes de todas as vítimas. O dia na cidade será também marcado por momentos de silêncio e outras homenagens.

O 11 de setembro de 2001 foi o ataque terrorista que provocou mais mortes em solo norte-americano.