Lançamento de foguetão falha segundos depois de estar no ar

A Blue Origin foi obrigada a cancelar, esta segunda-feira, uma missão espacial devido a uma falha no funcionamento do propulsor do foguetão. A nave esteve no ar pouco mais de um minuto, tendo sido ativado o mecanismo de proteção da cápsula.

O lançamento do New Shepard 23 – uma nave não tripulada – ocorreu esta segunda-feira, pelas 10:24 (hora local, 14:24 em Lisboa), mas o foguetão apenas esteve no ar pouco tempo. O propulsor deixou de funcionar a um minuto e quatro segundos de voo, estando a nave a cerca de 8,5 quilómetros de altitude.

“Estamos a responder a um problema desta manhã [segunda-feira] no Local de Lançamento 1, no oeste do Texas. Os sistema de escape da cápsula funcionou como projetado”, publicou a empresa no Twitter, anunciado que mais informação iria ser disponibilizada.