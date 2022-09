Zelensky sofre acidente de carro

Segundo o porta-voz do Presidente ucraniano, as autoridades vão investigar as causas do acidente.

Volodymyr Zelensky visitou esta quarta-feira a cidade de Izium, que serviu de base para as tropas russas em Kharkiv, no leste, e que foi recuperada pela contraofensiva ucraniana naquela região.

Vários meios de comunicação social ucranianos, incluindo a agência Ukrinform, noticiaram a viagem do líder ucraniano, que raramente tem saído de Kiev desde o início da invasão russa, no final de fevereiro.