É milionário e este ano aumentou (ainda mais) a fortuna

O indiano Gautam Adani, conhecido por “rei da infraestrutura”, recebeu agora um novo título mundial: o da pessoa que mais dinheiro ganhou em 2022.

As contas foram feitas pela Bloomberg e indicam que Adani destronou Jeff Bezos. Na liderança do pódio mantém-se Elon Musk, com uma fortuna avaliada em 246 mil milhões de dólares, mas o segundo posto é agora dividido entre dois milionários Bezos e o indiano.

Esta partilha de posto deve-se ao facto de as fortunas de ambos estarem associadas a ações em bolsa, pelo que o movimento do mercado financeiro fez com que ambos acabassem empatados no segundo lugar, com uma fortuna de 147 mil milhões de dólares.

Em terceiro lugar encontramos , de acordo com a Bloomberg, o fundador da Louis Vuitton, Bernard Arnault, com uma fortuna de 138 mil milhões.

Quem é Gautam Adani?

Fez 60 anos em junho deste ano e é um dos maiores empresários da Índia. Tem investimentos em minas de carvão, fábricas de energia, portos e aeroportos. Adani fundou várias companhias e detém participações em cada uma delas.

São disso exemplo a Adani Enterprises, a Adani Power e a Adani Transmission, nas quais detém 75% das ações. Da sua fortuna fazem ainda parte 50% das ações da Adani Ports & Special Economic Zone e da Adani Green Energy. Já na Adani Total Gas detém uma percentagem inferior de 37%.

Todos estes negócios fazem parte do Adani Group, com sede em Ahmedabad, na Índia.