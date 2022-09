Marcelo reafirma "compromisso total" de Portugal com a NATO

O Presidente da República reafirmou esta terça-feira o "compromisso total" de Portugal na NATO, assegurando que o país irá cumprir as resoluções da Aliança "onde e quando for preciso", sem "estados de espírito ou desculpas".

"Em nome do povo português, eu reafirmo o compromisso total de Portugal enquanto membro da NATO, enquanto fundador da NATO, onde e quando for preciso", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no Comando Aéreo da Força Aérea, em Monsanto (Lisboa), num discurso em inglês no âmbito da cerimónia comemorativa do 20.º aniversário do Centro Conjunto de Análise e Lições Aprendidas (JALLC, na sigla em inglês) da NATO, sediado naquele complexo.