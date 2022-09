Menino morreu após comer uma pizza da marca Buitoni, luta do pai continua

Sete meses depois da morte do pequeno Nathan, há ainda questões por esclarecer e a luta do pai Yohan Aiech contra a Nestlé continua. Esta segunda-feira Nathan faria nove anos, mas tal não aconteceu porque fez parte de um grupo de dezenas de pessoas que foram contaminadas pela bactéria Escherichia coli ou E. coli presente em lotes de pizza da marca Buitoni.

Desde o final de março, vários lotes de pizzas Buitoni foram retirados do mercado francês devido a casos de intoxicação graves associados ao consumo das pizzas. Pelo menos em 12 regiões do país foram registados casos e duas crianças, entre as quais o pequeno Nathan, morreram.

“Hoje é o aniversário do Nathan. Saí do trabalho e fui colocar uma flor no túmulo dele. Digo-lhe [ao Nathan] que faço tudo para que a Nestlé se encontre cara a cara comigo e me expliquem porquê", disse emocionado à BFMTV.

Apesar de a produção de pizzas na fábrica de Caudry no Norte do país ter sido interrompida, Yohan Aiech diz que faltam explicações e respostas a dos poderes públicos.