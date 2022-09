Furacão Fiona a caminho do arquipélago das Bermudas

O furacão Fiona vai a caminho do arquipélago das Bermudas. Está na categoria 4, a segunda mais alta da escala. Pelo menos cinco pessoas morreram.

Nos dois dias que atingiu Porto Rico foram suficientes para deixar a ilha irreconhecível. Mesmo depois de ter seguido caminho, os efeitos ainda se sentem. As chuvas torrenciais provocaram deslizamentos de terra e inundações.

As autoridades dizem que mais de três milhões de pessoas ficaram sem luz, uma situação que irá continuar durante vários dias.

O rasto de destruição continuou à chegada do furacão à República Dominicana e às Ilhas Turcas e Caicos, com ventos de 185 quilómetros por hora e chuvas fortes que levaram ao corte do acesso a água a cerca de um milhão de pessoas.

À medida a que avança pelas águas quentes das Caraíbas, o furacão Fiona ganha cada vez mais força. Passou esta quarta-feira para a categoria 4, a segunda mais alta da escala.

Está agora a caminho do arquipélago das Bermudas, que se tenta preparar para as trovoadas e os ventos que podem chegar aos 210 quilómetros por hora.