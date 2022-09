Portugal representado por Ferro Rodrigues no funeral do ex-primeiro-ministro japonês

Portugal estará representado nas cerimónias fúnebres de Estado do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, pelo antigo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

De acordo com um comunicado da Presidência, Ferro Rodrigues aceitou o convite que lhe foi endereçado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para representar o Estado português no funeral de Estado de Shinzo Abe.

A cerimónia acontecerá na próxima terça-feira, em Tóquio, onde é esperada a presença de representantes de mais de 190 países. O ex-primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, foi morto a tiro, no dia 8 de julho, durante um comício eleitoral em Narra, no oeste do Japão.